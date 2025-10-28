Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 6. Hafta Sonuçları
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 6. hafta dün oynanan maçlar ile geride kaldı. 6 maç ile 6. hafta geride kalırken, toplam 37 gol atıldı. Süper Amatör Küme'de 7. hafta heyecanı bu hafta oynanacak olan müsabakalar ile devam edecek. Süper Amatör Küme'de 6. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;
Esen Metal SK 1-8 Özvatanspor
Döğerspor 2-1 Amaratspor
Hacılar Erciyesspor 0-3 Döğergücü FK
Erciyes Esen Makina FK 0-6 FK Kayseri Şekerspor
Başakpınarspor 5-0 Talas Anayurtspor
Kayseri Atletikspor 10-1 G.O.Paşaspor
Argıncıkspor 3-0 Yahyalıspor (Hükmen) - KAYSERİ
