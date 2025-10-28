Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 6. Hafta Sonuçları

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 6. hafta tamamlandı.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 6. hafta dün oynanan maçlar ile geride kaldı. 6 maç ile 6. hafta geride kalırken, toplam 37 gol atıldı. Süper Amatör Küme'de 7. hafta heyecanı bu hafta oynanacak olan müsabakalar ile devam edecek. Süper Amatör Küme'de 6. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Esen Metal SK 1-8 Özvatanspor

Döğerspor 2-1 Amaratspor

Hacılar Erciyesspor 0-3 Döğergücü FK

Erciyes Esen Makina FK 0-6 FK Kayseri Şekerspor

Başakpınarspor 5-0 Talas Anayurtspor

Kayseri Atletikspor 10-1 G.O.Paşaspor

Argıncıkspor 3-0 Yahyalıspor (Hükmen) - KAYSERİ