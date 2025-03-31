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Kayseri'nin Bölgesel Amatör Lig'de 3 Takımla Temsil Edilmesi İçin Başvuru Yapıldı

Kayseri'nin Bölgesel Amatör Lig'de 3 Takımla Temsil Edilmesi İçin Başvuru Yapıldı
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Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de Kayseri'nin 3 takımla temsil edilmesi için girişimlerde bulunduklarını açıkladı. Futbol Federasyonu'na yapılan başvurunun olumlu sonuçlanmasını umuyor.

Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, gelecek sezon Kayseri'nin Bölgesel Amatör Lig'de 3 takımla temsil edilmesi için girişimde bulunduklarını söyledi.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal, 2 takımla katıldıkları Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) gelecek sezon 3 takımla katılmak adına başvuru yaptıklarını söyledi. Mutlu Önal açıklamasında, "Kayseri'mizdeki amatör futbol takım sayısı, BAL için 3 kontenjan almamıza yetiyor. Bununla ilgili Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu'na başvurumuzu yaptık. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili karar çıkacaktır. Kararın lehimize olmasını umut ediyorum" dedi.

Eğer TFF, Kayseri'nin başvurusunu olumlu bulursa, 2025-2026 sezonunda BAL'da Kayseri'nin 3 takımı mücadele edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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