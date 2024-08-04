Kayseri Kuşçu Su Sporları Merkezi Hizmete Girdi

Kayseri'de Yamula Barajı gölü kıyısına yapılan Kayseri Kuşçu Su Sporları Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Kocasinan Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaptırılan merkezin açılış töreni Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirildi.

Törende konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentte spor ve turizm alanında önemli gelişmeler yaşandığını belirterek "Su sporlarında asıl merkez açılıyor ve Kayseri, su sporlarında bambaşka bir noktaya gidiyor. Her alanda güzel şeyler yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerimiz hiç durmadan çalışıyor. Biz sizden artık hizmet ettiğiniz gibi tanıtmanızı da istiyoruz. Bu şehrin sosyal hayatına büyük katkı sunacaksınız." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayseri'nin son yıllarda spor alanında yaptığı yatırımlarla ön plana çıktığını, kış sporlarından yüksek irtifa kamp merkezine ve su sporlarına bir çok branşta merkez olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Kayseri'nin "ACES 2024 Avrupa Spor Şehri" unvanı aldığını aktaran Büyükkılıç, "Gerek Erciyes Kayak Merkezi gerek su sporları ile gerekse burada yarı olimpik yaptığımız çalışmalar ile Kayseri'yi sporun merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Şöyle bana rakamlar verdiler, inanın ben de şaşırdım. Spor AŞ'nin imkanlarından istifade eden 2019'dan bu yana tam 3 milyonun üzerinde Kayserili hemşehrilerimiz olmuş. Bunlar bizim için sevindirici." diye konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise rutin belediyeciliğin ötesinde su sporları alanında önemli bir tesisi Kayseri'ye kazandırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2023 yılında planladığımız bu merkezi düşünülen tarihten daha önce yaparak hizmete açıyoruz. Burası önemli bir tesis olacak, bu bölgede önemli müsabakalara ev sahipliği yapacağına inanıyorum. Geçtiğimiz hafta burada Dragon Festivali yaptık ve çok ilgi çekti. Biz burasını valimiz Çiçek'in destekleriyle yaptık, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne devrettik. Kuşçu bölgesi, yapılan yatırımlarla her geçen gün daha da gelişiyor. Ağaçlandırma konusunda da ciddi çalışmalar yaptık. Milyonlarca fidanı toprakla buluşturduk."

Konuşmaların ardından Vali Çiçek ve beraberindekiler tesisin açılışını yaptı.