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Kayseri'den Masa Tenisinde Büyük Başarı: Kızlar Şampiyon, Erkekler 6. Oldu

Kayseri'den Masa Tenisinde Büyük Başarı: Kızlar Şampiyon, Erkekler 6. Oldu
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Artvin'in Hopa ilçesinde düzenlenen ANALİG Masa Tenisi Türkiye Birinciliği'nde Kayseri kız takımı Türkiye şampiyonu olurken, erkek takımı Türkiye 6'ncısı oldu. Başarılı sporcular ve antrenörleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti. Kabakcı, sporcuları tebrik ederek yeni tesislerin müjdesini verdi.

Artvin'in Hopa ilçesinde düzenlenen ANALİG Masa Tenisi Türkiye Birinciliği'nde Kayseri kız takımı Türkiye şampiyonu olurken, erkek takımı Türkiye 6'ncısı oldu. Başarılı sporcular ve antrenörleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

Kayseri'nin genç masa tenisi sporcuları, ANALİG Türkiye Birinciliği'nde önemli bir başarıya imza attı. 27-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında Artvin'in Hopa ilçesinde gerçekleştirilen müsabakalarda Kayseri'yi temsil eden Kız Masa Tenisi Takımı Türkiye şampiyonu, Erkek Masa Tenisi Takımı ise Türkiye 6'ncısı oldu. Şampiyonlukla Kayseri'ye dönen sporcular ve antrenörleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti. Kabakcı, başarılı sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Ziyaretin ardından sporcular, İl Müdürü Kabakcı eşliğinde yapımı tamamlanan çok amaçlı spor salonları ve tenis kortlarını gezdi. Kabakcı, Kayseri'nin spor altyapısını güçlendirmek amacıyla yeni ve modern tesislerin kazandırılmaya devam edeceğini belirterek genç sporculara yeni tesislerin müjdesini verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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