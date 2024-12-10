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Kayseri Kadın Futbol Takımı, İkinci Yarıda Liderlik Hedefliyor

Kayseri Kadın Futbol Takımı, İkinci Yarıda Liderlik Hedefliyor
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Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde mücadele eden Kayseri Kadın Futbol Takımı, ligin ikinci yarısında galibiyet serisini sürdürerek grup liderliğine yükselmeyi hedefliyor. Antrenör Osman Bahadır Kökoğlu, kazanacak güçleri olduğunu belirtiyor.

Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Takımı, ligin ikinci yarısında galibiyet serisini sürdürmek ve grup liderliğine yükselmek istiyor.

Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi B Grubunda mücadele eden Kayseri Kadın Futbol Takımı, ilk yarıyı 3. sırada tamamladı. Oynadığı 7 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik 2 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, topladığı 16 puan neticesinde üçüncü sırada yer aldı. Rakip filelere 18 gol atan, kalesinde ise sadece 5 gol gören Kayseri Kadın Futbol takımı, 15 Aralık'ta başlayacak ligin ikinci yarısında başarı çıtasını yükseltmek istiyor.

Antrenör Osman Bahadır Kökoğlu, ikinci yarıda oynayacakları müsabakaları kazanarak liderliğe yükselmek istediklerini söyledi. Antrenör Kökoğlu, "İkinci yarıda 7 maçımız var. Bu maçları kazanacak gücümüz var. Tüm hazırlıklarımızı da galibiyet serisi üzerine yapıyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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