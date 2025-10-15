Haberler

Kayseri Kadın Futbol Kulübü'ne Yeni İki Yabancı Transfer

Güncelleme:
Kayseri Kadın Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi dış transferde Kafayat Bashiru ve Juliet Emereole ile anlaştı. İki oyuncu, resmi sözleşme imzalayarak takıma katıldı.

Kayseri Kadın Futbol Kulübü dış transferde iki yabancı oyuncuyu renklerine bağladı.

TFF Kadınlar 1.Lig A Grubu ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü yeni sezon öncesi kadrosuna 2 transfer yaptı. Sarı-kırmızılılar dış Kafayat Bashiru'yu ve Juliet Emereole'yi renklerine bağladı. Kayseri'ye gelen iki oyuncu resmi sözleşmeye imza attılar ve takıma dahil oldular. Ligin 1.haftasında 18 Ekim'de deplasmanda Hatay Defne 1994 Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek olan Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nden yeni transferler forma giyecek.

Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Hoş geldiniz Juliet & Bashiru, yeni sezonda aramıza katılan iki güçlü isimle daha da büyüyoruz. Kayseri Kadın Futbol Takımı ailesine hoş geldiniz. Yeni ruh, yeni enerji, aynı tutku" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
