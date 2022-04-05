Kayseri Kadın Futbol Kulübü galibiyete hasret

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Kadın Futbol Kulübü, ligde 10 maçtır kazanamıyor.

Türkiye Kadınlar Süper Lig B Grubu ekiplerinden Kayseri Kadın FK'da kötü gidişat devam ediyor. Ligde geride kalan 17. hafta sonunda 16 maça çıkan ve 2 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı kırmızlılar 13 maçı ise kaybetti. 16 maçta rakip filelere 7 gol atan Kayseri Kadın FK kalesinde ise 59 gol gördü. Kayseri Kadın FK bu sezon ligin ilk yarısında İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarspor ve Trabzonspor'u yenen Kayseri Kadın futbol kulübü, ligde Konak Belediyespor ile berabere kalırken, ikinci yarıda henüz puan alamadı. Kayseri Kadın FK'nin aldığı sonuçlar şu şekilde:

1.Hafta Hakkarigücü-Kayseri Kadın FK 4-0

2.Hafta Kayseri Kadın FK-Adana İdmanyurdu 1-2

3.Hafta Konak Belediyespor-Kayseri Kadın FK 1-1

4.Hafta Kayseri Kadın FK-İlkadım Belediyesi 2-1

5.Hafta ALGspor-Kayseri Kadın FK 7-0

6.Hafta Kayseri Kadın FK-Trabzonspor 1-0

7.Hafta Kayseri Kadın FK-Dudulluspor 0-1

8.Hafta Ç.Rizespor-Kayseri Kadın FK 3-0

9.Hafta Kayseri Kadın FK-Sivasspor Kadın FK 0-1

10.Hafta Galatasaray-Kayseri Kadın FK 4-0

11.Hafta Kayseri Kadın FK-Karagümrük 1-8

12.Hafta Kayseri Kadın FK-Hakkarigücü 0-4

13.Hafta Adana İdmanyurdu-Kayseri Kadın FK 10-0

14.Hafta Kayseri Kadın FK-Konak Belediyespor 0-6

16.Hafta Kayseri Kadın FK-ALGspor 0-4

17.Hafta Trabzonspor-Kayseri Kadın FK 3-1 - KAYSERİ

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İhlas Haber Ajansı / Spor