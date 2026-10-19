Kayseri Kadın Futbol Kulübü deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 yenildi, 8 puanda kaldı

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Kayseri Kadın Futbol Kulübü, ligin 6. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu.

Suwen Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü ligin 6. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. İstanbul Fulya Hakkı Yeten Tesislerinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş 12. dakika Yeliz Açar'ın golü ile 1-0 önde bitirdi. İkinci yarıda Beşiktaş 63. dakikada Meryem Küçükbirinci ve 78. dakikada Birgül Sadıkoğlu'nun golleri ile skoru 3-0 yaptı. Rakibi karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyetle haftayı puansız kapatan Kayseri Kadın Futbol Kulübü ikinci mağlubiyetini alarak 8 puanda kaldı. Sarı-kırmızılılar ligin 7. haftasında evinde Ünye Kadın Spor Kulübünü konuk edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı