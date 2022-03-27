Kayseri Kadın Futbol Kulübü - ALG Spor: 0-4 - Haberler

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Kayseri Kadın Futbol Kulübü - ALG Spor: 0-4

Demirören Haber Ajansı - İlyas Kaplan - Spor
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Kayseri Kadın Futbol Kulübü - ALG Spor: 0-4

STAT: Sümer HAKEMLER: Hüseyin Keğin, Tolga Selvi, Oğzuhan BahçıvanKAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ: Zeynep Gündoğdu, Birsen Bozbal, Aysun Moradova, Alina Nahmadova (Dk. 90 Gülşen Urgun), Saniye Aslano, Opah Element, Cristine Nafula, Sona Ragimova, Aybüke Aykul (Dk. 78 Yağmur Ocak), Şeymanur Gencebay (Dk.

KAYSERİ (DHA) - STAT: Sümer

HAKEMLER: Hüseyin Keğin, Tolga Selvi, Oğzuhan Bahçıvan

KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ: Zeynep Gündoğdu, Birsen Bozbal, Aysun Moradova, Alina Nahmadova (Dk. 90 Gülşen Urgun), Saniye Aslano, Opah Element, Cristine Nafula, Sona Ragimova, Aybüke Aykul (Dk. 78 Yağmur Ocak), Şeymanur Gencebay (Dk. 87 Canset Yiğit), Adebisi Dosumu

ALG SPOR: Selda Akgöz, Zehra Borazanci, Kezban Tag, Medine Erkan (Dk.76 Zhala Mahsimova), İlayda Civelek (Dk. 65 Kristina Kbakaranzde), Eda Karataş, Emine Ecem, Ebru Topçu (Dk. 78 Balongo Grace), Ruth Kipoyi, Ecem Cömert (Dk. 65 Mariem Houıj), Thays Amorim

GOLLER:   Dk. 42 ve Dk. 64 Ecem Cömert, Dk. 57 Thays Amorim, Dk. 81 Balongo Frace (ALG Spor)

SARI KARTLAR:   Aysun Moradova ( Kayseri Kadın Futbol Kulübü) İlayda Civelek, Ebru Topçu (ALG Spor)

Turkcell Kadınlar Süper Ligi B Grubu 16'ncı hafta karşılaşmasında Kayseri Kadın Futbol Kulübü, sahasında Gaziantep temsilcisi ALG Spor'a 4-0'lık sonuçla mağlup oldu.

MAÇTAN SONRA GERGİNLİK ÇIKTI

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından iki takım sporcuları arasında çıkan tartışma büyüdü. Çevredekiler gerilimi büyümeden önledi. Soyunma odasına sorunsuz giren sporcular daha sonra stattan ayrıldı.


- Kayseri
Kayseri Kadın Futbol Kulübü - ALG Spor: 0-4

Kayseri Kadın Futbol Kulübü - ALG Spor: 0-4

Kayseri Kadın Futbol Kulübü - ALG Spor: 0-4

Kayseri Kadın Futbol Kulübü - ALG Spor: 0-4

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor

Gündoğdu, Kayseri, Gülşen, Futbol, Spor, Haberler

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