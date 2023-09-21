Kayseri Kadın Futbol Kulübü 2 yabancı oyuncuyu transfer etti

Kayseri Kadın Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi Arnavut ekibi KFF Vllaznia'da forma giyen Brezilyalı oyuncular Mayllene Correa de Oliveira ve Thuany Gomes'i transfer etti.

Kayseri Kadın Futbol Kulübü dış transferde 2 yabancı oyuncuya kadrosuna kattı.

Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Kayseri Kadın FK, yeni sezon öncesi 2 yabancı oyuncuyu renklerine bağladı. 2023-2024 sezonunda yoluna Kadınlar 1. Lig'de devam edecek olan Kayseri Kadın Futbol Kulübü hazırlıklarını sürdürüyor. Geride kalan sezon Play-Off oynayan sarı kırmızılı yeni sezondan umutlu. Sarı kırmızılılar yeni sezonda öncesi dış transferde Arnavut ekibi KFF Vllaznia ekibinde forma giyen Brezilyalı oyuncular Mayllene Correa de Oliveira ve Thuany Gomes'i transfer etti. Yeni sezonda sarı kırmızılı formayı giyecek olan Mayllene Correa de Oliveira ve Thuany Gomes takımla çalışmalarını sürdürüyorlar.

Kayseri Kadın Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz bu sezon şampiyonlar liginde oynayan Brezilyalı Thuany Gomes ve Mayllene Correa de Oliveira ile anlaşmış bulunmaktadır. Anlaşmanın hem oyuncularımıza hem de kulübümüze hayırlı uğurlu olsun" denildi. - KAYSERİ