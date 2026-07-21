Haberler

Kayseri Kadın FK yeni sezon hazırlıklarına başladı

Kayseri Kadın FK yeni sezon hazırlıklarına başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF Kadınlar Süper Ligi'ne yükselen Kayseri Kadın FK, yeni sezon hazırlıklarına Sümer Stadı'nda yaptığı ilk antrenmanla başladı. Teknik Sorumlu Enes Karakaya, ligde kalıcı olmayı hedeflediklerini ve yerli ile yabancı transferlerle takımı tamamlayacaklarını belirtti.

TFF Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden Kayseri Kadın FK, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Geçen sezon Kadınlar 1'inci Ligi'nde mücadele ederek Süper Lig'e yükselen Kayseri temsilcisi, sezonun ilk antrenmanını Sümer Stadı'nda gerçekleştirdi. İdmana, TFF Kayseri Bölge Sorumlusu ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal ile Kulüp Koordinatörü Osman Bahadır Kökoğlu da katıldı.

İlk antrenmanın ardından açıklamalarda bulunan Kayseri Kadın FK Teknik Sorumlusu Enes Karakaya, yerli transferler ve altyapıdan yetişen oyuncularla sezonu açtıklarını belirterek, "Yerli transferlerin ve alt yapımızdan yetişen sporcuların katılımıyla sezonu açtık. Yaklaşık 10-12 tane yabancı transferimiz var, onları bekliyoruz. Yurt dışından gelecek bir iki tane yerli oyuncumuz var. Onların gelmesiyle takım tamamlanmış olacak. Yüksek tempoda başladık. Ligde kalıcı olmak istiyoruz" dedi.

'KAYSERİ'Yİ SÜPER LİG'DE EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ'

Hedeflerinin Süper Lig'de kalıcı olmak olduğunu ifade eden Karakaya, "Kayseri'yi Süper Lig'de en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Öncelikle ligde kalıcı olmak daha sonra da çıkabildiğimiz yere kadar çıkmak istiyoruz. Bu nedenle şehrin önde gelenlerinden destek bekliyoruz. Sağ olsun TFF Bölge Müdürü ve ASKF Başkanı Mutlu Önal Her zaman arkamızda ona teşekkür ediyoruz. Kulüp başkanımız Osman Bahadır Kökoğlu her zaman idari anlamda sorumluluklarını yerine getiriyorlar. Biz de sportif anlamda sahada var gücümüzle çalışıp takımı getirebileceğimiz en iyi yere kadar getirmeyi çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com Özel: Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum

Özgür Özel'in yeni parti ilanına Kılıçdaroğlu cephesinden ilk yorum
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz

Özgür Özel yeni partiyi açık açık ilan etti: Kuruyoruz
Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası Murat Bakan, CHP'den istifa etti

Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'den ilk vekil istifası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FIFA'nın Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödeyeceği tazminat belli oldu

Gelsin dolarlar! En yüksek meblağı Fenerbahçe'ye ödeyecekler
Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber

Herkesten gizliyorlardı! Yenenler çiftini yıkan haber

Görüntüler İstanbul'un yanı başından! Her yeri istila ettiler

Görüntüler İstanbul'un yanı başından! Her yeri istila ettiler
İsrail, Trump'a en yakın ismi hedefe koydu: Netanyahu ile görüşmesini engelliyor

İsrail, Trump'a en yakın ismi hedefe koydu
Geri sayım başladı! 30 milyon Euro'luk transfer

İkna olundu ve geri sayım başladı! 30 milyon Euro'luk dev transfer
Penseyi silah gibi gösterip şoförü tehdit eden yolcu yakalandı

Elindeki silahla otobüs şoförünü tehdit etti, gerçek bambaşka çıktı
Arı sokması felaketi getirdi: Akaryakıt istasyonuna böyle daldı

Arı sokması felaketi getirdi: Akaryakıt istasyonuna böyle daldı