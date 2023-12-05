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Kayseri Kadın FK Şırnak Belediyespor'u mağlup etti

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Kadınlar 1. Lig B Grubu'nda Kayseri Kadın FK, Şırnak Belediyespor'u 3-1 yenerek galibiyetle haftayı tamamladı.

Kadınlar 1. Lig B Grubu'nda ligin 6. haftasında Kayseri Kadın FK sahasında oynadığı maçta Şırnak Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Bekir Kahraman, Sema Çetin, Şule Öztürk

Kayseri Kadın FK: Zeynep Gündoğdu, (Fatma Erol dk. 90), İlayda Karakaya, (Gülşen Urgun dk. 40), Saniye Aslano, Canset Yiğit, Rabia Behlül Koç, (Biricik Nur Köynar dk. 90), Bahar Özen, Nagehan Tulğar, Zeynep Bilir, Ogheneburme Osaretin İkkhua, Mayllene Oliviera, Thuany Gomes, (Buse Kırbaş dk. 49)

Şırnak Belediyespor: Çimen Atila, Elmas Karakaya, Tuğba Doğan, Melek Karabulut, Dilara Koca, Gamze Demirtaş, Semanur Mergül, Sıla Bayrak, Yeşim Meşe, Sözdar Günbattı, Anastasiya Sıdarchuk

Goller: Zeynep Bilir (dk. 4, 34), Ogheneburme Osaretin İkkhua (dk. 23) (Kayseri Kadın FK), Yeşim Meşe (dk. 30) (Şırnak Belediyespor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatma Erol Gündoğdu Kayseri Şırnak Spor Güncel Haberler

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