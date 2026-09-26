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Kayseri Kadın FK, Şile Bilgidoğa'yı 7-0 yenerek 5. haftada farklı galibiyet aldı

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Kayseri Kadın FK, Şile Bilgidoğa'yı 7-0 yenerek 5. haftada farklı galibiyet aldı
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Suwen Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Kayseri Kadın FK, sahasında Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri A.Ş.'yi 7-0 mağlup etti. Sümer Stadı'nda oynanan maçta Kayseri'nin gollerini Laurie Ann Moise, Kafayat Atoke Başhıru ve Hembafan Roselina Ayatsea attı.

Suwen Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü ligin 5. haftasında sahasında Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri A.Ş.'yi 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Tunahan Evci, Ersin Öztürk, Ertuğrul Çil

Kayseri Kadın FK: Rıta Akarekor, (Asiye Damla Kasap dk.46), Ayowunmi Mama Omosuyı, Elvin Kılınç, (Mine Okaytu dk.80), Fatman Nur Şenses, Hembafan Roselina Ayatsea, Mariam Olawumi Abdulkabir, Aluwabunmi Semilore Oladeji, Blessed Chizameze Isıgbo, Kafayat Atoke Başhıru, Laurie Ann Moise, Ayşegül Aydın

Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri A.Ş.: Lamfir Oceane Konan, Ecrin Koyun, Arzu Yedikardeş, İlayda Pınar, Samira Ashirova, Grace Esperance Blue, Nazlı Feride Aletirik, Gamze Demirtaş, Esin Nisa Sivaslı, (Minenur Sarıoğlu dk.46), Resmiye İlden Şimşek

Goller: Laurie Ann Moise (dk.27-31), Kafayat Atoke Başhıru (dk.39-45-77), Hembafan Roselina Ayatsea (dk.61-70) (Kayseri Kadın FK)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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