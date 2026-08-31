Kayseri Kadın FK, Sultanbeyligücü'nü 4-3 Mağlup Ederek Sezona Galibiyetle Başladı
Suwen Kadınlar Süper Lig'in 1. haftasında Kayseri Kadın Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Sultanbeyligücü Spor Kulübü'nü 4-3 yenerek 2026-2027 sezonuna galibiyetle başladı. Kayseri'nin gollerini Laurie Ann Moise (3) ve Ayowunmi Mama Omosuyi atarken, Sultanbeyligücü'nün sayıları Amine Ayed (2) ve Teresa Deda'dan geldi.
Suwen Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü, ligin 1. haftasında konuk ettiği Sultanbeyligücü Spor Kulübü'nü 4-3 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar 2026-2027 sezonuna galibiyetle başladı.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Furkan Emre Arslan, Levent Yeşilyurt, Ersin Öztürk
Kayseri Kadın FK: Yağmur Karademir, Juliet Chika Emereole, Bahar Özen, Ayşe Demirci (Adaobi Judith Okah dk. 87), Fatma Nur Şenses, Hembafan Roselina Ayatsea (Mariam Olawumi Abdulkabir dk. 69), Aluwabunmi Semilore Oladeji, Blessed Chızameze Isıgbo, Cynthia Crıyomi Mega (Arefe Yaren Çankaya dk. 90+5), Laurie Ann Moise, Ayowunmi Mama Omosuyi
Sultanbeyligücü SK: Sudenur Yolcu, Şehriban Dülek, Tuana Yılmaz, Fatmanur Yantur, Amine Ayed (Alexandra Soares dk. 70), Açelya Nomak, Çiğdem Belci, Zeynep Ülkü Kahya, Teresa Deda, Cansu İriş (Serpil İşler dk. 56), Ayşe Şevval Ay
Goller: Laurie Ann Moise (dk. 16,49, 90+4), Ayowunmi Mama Omosuyi (dk. 78) (Kayseri Kadın FK), Amine Ayed (dk. 35, 60), Teresa Deda (dk. 75) (Sultanbeyligücü SK)