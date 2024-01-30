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Kayseri Kadın FK, Sakarya Kadın FK'yı 3-0 mağlup etti

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Kadınlar 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Kayseri Kadın FK, evinde oynadığı maçta Sakarya Kadın FK'yı 3-0 mağlup etti. Maçta Zeynep Bilir 3 gol atarak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Kadınlar 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Kayseri Kadın FK, Ligin 11. haftasında evinde oynadığı maçta Sakarya Kadın FK'yı 3-0 mağlup etti.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Bekir Kahraman, Şule Öztürk, Buse Özgül

Kayseri Kadın FK: Zeynep Gündoğdu, İlayda Karakaya, Saniye Aslano, (Fatma Erol Dk. 90), Gülşen Urgun, Rabia Behlül Koç, (Mualla Karanfil Dk. 80), Medine Aykaç, Bahar Özen, Canset Yiğit, Nagehan Tulğar, Zeynep Bilir, (Buse Kırbaş Dk. 71),Biricik Nur Köynar

Sakarya Kadın FK: Sıla Burgucu, Sevde Yavuz, Edanur Kırçalı, Hande Eriş, (Havva Nur Uçar Dk. 80), Canan Bakaç, Melis Yavuz, (Rabia Köroğlu Dk. 56), Selma Orhan, (Sılanur Köse Dk. 77), Ayşegül Ateş, Yağmur Begüm Demirel, Betül Mihriban Toy, Sude Nur Kapdan

Goller: Zeynep Bilir (Dk. 2,30,70) (Kayseri Kadın FK)

Sarı Kartlar: Bahar Özen, Zeynep Bilir (Kayseri Kadın FK), Hande Eriş (Sakarya Kadın FK) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatma Erol Gündoğdu Sakarya Kayseri Spor Güncel Haberler

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