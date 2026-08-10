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Kayseri Kadın FK, Al Hilal'e 2-0 Mağlup Oldu

Kayseri Kadın FK, Al Hilal'e 2-0 Mağlup Oldu
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TFF Kadınlar Süper Ligi'ne yükselen Kayseri Kadın FK, ilk hazırlık maçında Erciyes'te kampa giren Suudi Arabistan ekibi Al Hilal Kadın Futbol Takımı'na 2-0 yenildi. Al Hilal, bölgede iki hazırlık maçı daha oynayacak.

TFF Kadınlar Süper Ligi takımlarından Kayseri Kadın FK, sezona Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlanan Al Hilal Kadın Futbol Takımı'na hazırlık maçında 2-0 yenildi.

Geçen sezon 1'inci Lig'de mücadele eden ve Kadınlar Süper Ligi'ne yükselen Kayseri Kadın FK, ilk hazırlık maçına çıktı. Kayseri ekibi, lige Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlanan Al Hilal Kadın Futbol Takımı ile karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan ekibi, müsabakayı 2-0 kazandı.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezon hazırlıklarına devam eden Al Hilal Kadın Futbol Takımı, bu kapsamda 2 hazırlık maçı daha yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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