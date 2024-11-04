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Kayseri Kadın FK, Antalyaspor Kadın FK'ya 3-1 Mağlup Oldu

Kayseri Kadın FK, Antalyaspor Kadın FK'ya 3-1 Mağlup Oldu
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Kadınlar 1. Lig B Grubu'nda Kayseri Kadın FK, deplasmanda 1207 Antalyaspor Kadın FK'ya 3-1 yenilerek ligin 3. haftasını geride bıraktı. Maçta 1207 Antalyaspor'dan Sarah Yasongamo Makanda ve Ayşegül Büyülciğer golleri kaydederken, Kayseri Kadın FK'dan Elvin Kılınç bir gol attı.

Kadınlar 1. Lig B Grubu'nda ligin 3. haftasında Kayseri Kadın FK; deplasmanda oynadığı maçta 1207 Antalyaspor Kadın FK'ya 3-1 mağlup oldu.

Stat: TCK Karayolları Sahası

Hakemler: Hayri Kıvanç, Esra Yılmaz, Elif Yılmaz

1207 Antalyaspor Kadın FK: Sude Topçu, Selin Sivrikaya, Kevser Kartal, Merve Şıkkibar, Ayşenur Büyükciğer (Hanife Kuvanç dk.90), Viverrliy Erazo Nanez, Sarah Yasongamo Makanda, Serra Çağan, Beyza Emine Saruhan, Nilay Güreler, Bahar Güvenç

Kayseri Kadın FK: Asiye Damla Kasap, Elvin Kılınç, Mine Okaytu (Ayşe Nur Köyünü dk.90),Elmas Karakaya (Elanur Çıklı dk.86), Gizem Ağıl, Saniye Aslano, Nisanur Yıldırım, Ayşegül Aydın, Shalom Nakoma Ngam Tim, Claude Weladji Tchadue, Zeynep Korkmaz (Duygu Karabay dk.46)

Goller: Sarah Yasongamo Makanda (dk.28), Ayşegül Büyülciğer (dk.42), Kevser Kartal (dk.90) (1207 Antalyaspor Kadın FK), Elvin Kılınç (dk.87) (Kayseri Kadın FK) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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