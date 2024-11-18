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Kayseri Kadın FK, Adana İdman Yurdu'nu 2-1 Yenerek Galip Geldi

Kayseri Kadın FK, Adana İdman Yurdu'nu 2-1 Yenerek Galip Geldi
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Kadınlar 1. Lig B Grubu'nda, Kayseri Kadın FK, ligin 5. haftasında Adana İdman Yurdu'nu 2-1 mağlup etti. Gollerini Ayşegül Aydın ve Claude Guylaine'in attığı maçta, Kayseri temsilcisi önemli bir galibiyet elde etti.

Kadınlar 1. Lig B Grubu'nda ligin 5.haftasında Kayseri'de oynanan karşılaşmada Kayseri Kadın FK, rakibi Adana İdman Yurdu'nu 2-1 mağlup etti.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: İbrahim İmrağ, Göktürk Seven, Muhammed Emin boylu

Kayseri Kadın FK: Senem Servet İnci, Elvin Kılınç (Eylül Turunç dk. 90), Elmas Karakaya, Ayşegül Aydın (Aysel Kara dk. 58), Mine Okaytu, Duygu Karabay, Nisa Nur Yıldırım (Ela dk. 80), Zeynep Korkmaz, Gizem Ağıl (Saniye Aslano dk. 90), Claude Guylaine (Sima dk. 90), Shalom Nakoma Ngam Tım

Adana İdman Yurdu: Stephanie Marhoise, Filiz Kurtuluş, M. Mahana Drema, Songül Ece Altınöz, Özgenur Özliseli (Elif Hacer dk. 32), Birgül Ateş, Büşra Işıl Canoruç, Sema Zengin, Yeliz Akuş (Yaren Akuş dk. 55), Rıanne Chylese Cyrus, Özge Çelebi

Goller: Ayşegül Aydın (dk. 12), Claude Guylaine (dk. 32) (Kayseri Kadın FK), Büşra Işıl Canoruç (dk. 82) (Adana İdman Yurdu) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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