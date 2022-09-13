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Kayseri haberleri... Kayseri Süper Amatör Küme 1. hafta A Grubu: Kayseri Gençlerbirliği: 2Amarat Gençlikspor: 2

Spor Haberleri

Kayseri haberleri... Kayseri Süper Amatör Küme 1. hafta A Grubu: Kayseri Gençlerbirliği: 2Amarat Gençlikspor: 2

Gelen Kayseri haberine göre Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda sezonun ilk maçında Kayseri Gençlerbirliği ile Amarat Gençlikspor karşı karşıya geldi.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda sezonun ilk maçında Kayseri Gençlerbirliği ile Amarat Gençlikspor karşı karşıya geldi. Karşılıklı atılan goller ile karşılaşma 2-2 tamamlandı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu

Hakemler: Suat Alptekin, Kadir Çelikbaş, Abdulsamet Soytürk

Kayseri Gençlerbirliği: Şaban Hakan Salih, Mustafa Ağaya, Emre Yenidoğan, Ozan Seringen, Özkan Dönmez (Dk.67 Ahmet Tekin), Ahmet Kaymak (Dk.46 Hüseyin Savaş), Ali Murat Aydın (Dk.46 Ömer Faruk Tilki), Ali Bıyık, Ahmet Aslan (Dk.80 Halil Mezgitli), Aziz Mermi, Işık Polat

Amarat Gençlikspor: Ertuğrul Yırtıcı, Mehmet Fatih, Burak Furkan (Dk.80 Yasin Serin), Furkan Taç, Bayram Dinçer, Emre Özdemir (Dk.80 Suat Polat), Doğan Demir, Abdulkerim Güngör (Dk.46 Mustafa Ekinci), Ali Dalmış, Hakan Daşdemir (Dk.85 Mefair Karadavut), Tevfik Sarıkaya

Goller: Ali Murat Aydın dk.3, Ahmet Tekin dk.75 (Kayseri Gençlerbirliği) Tevfik Sarıkaya dk.24, Furkan Taç dk.90+2 (Amarat Gençlikspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlerbirliği Yenidoğan Kayseri Amarat Spor Haberler

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