Kayseri haberi: Yukatel Kayserispor maçının ardından

Kayseri haber... Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında Medipol Başakşehir, konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında Medipol Başakşehir, konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer mücadeleyi ve skoru değerlendirdi.

Kayserispor maçında Volkan'ın yerine Muhammed Şengezer'in yer alması hakkında da Sözer, "Volkan çok iyi 8 maç oynadı. Bugün Muhammed'e güvendik, onu da oynatmak istiyoruz. Rotasyon yaptık. Her oyuncuyu kadromuzda değerlendiriyoruz. Birlikteliğimiz var ve oyuncular birbirlerini destekliyor" şeklinde konuştu.