Kayseri haberi! Develi Belediyespor kötü başladı Spor Haberleri Kayseri haberi: AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler kategorisinde C Grubunda yer alan Develi Belediyespor ilk maçında Galatasaray HDİ Sigorta'ya 3-0 mağlup oldu. AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler kategorisinde C Grubunda yer alan Develi Belediyespor ilk maçında Galatasaray HDİ Sigorta'ya 3-0 mağlup oldu. AXA Sigorta Kupa Voley erkekler kategorisinde heyecan dün Ankara, İstanbul ve İzmir'de oynanan ilk gün karşılaşmalarıyla başladı. Yeni sezonda Efeler Liginde mücadele edecek olan Kayseri ekibi Develi Belediyespor ilk maçında Galatasaray HDİ Sigorta'ya üç seti de 25-22 kaybederek kötü başladı. Develi Belediyespor bugün ikinci maçında Cizre Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Salon: İzmir Atatürk Spor Salonu Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüp Can Kayışoğlu Develi Belediyespor: Furkan Gök, Caner Pekşen, Ahmet Samet Baltacı, Branimir Grozdanov, Berkan Eryüz, Abdullah Çam, Michal Filip, İbrahim Emet, Yusuf Eken, Ali Onur Edis, İan İereshchenko, Hamdi Erkan Galatasaray HDİ Sigorta: Selçuk Keskin, Melih Sıratça, Thomas Edgar, Orçun Ergün, Hakkı Çapkınoğlu, Aykut Acar, Morteza Sharifi, Oğuzhan Karasu, Selim Kalaycı, Emir Kaan Öztürk, Onur Günaydın, Yasin Aydın Setler: 1.Set: 22-25 (Galatasaray HDİ Sigorta) 2.Set: 22-25 (Galatasaray HDİ Sigorta) 3.Set: 22-25 (Galatasaray HDİ Sigorta) - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Galatasaray Sigorta Kayseri İzmir Spor Haberler

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