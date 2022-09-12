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Kayseri haber... Kayseri Süper Amatör Küme 1.Hafta

Spor Haberleri

Kayseri haber... Kayseri Süper Amatör Küme 1.Hafta

Kayseri haberine göre Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda Yahyalıspor ile Kocasinan Yemlihaspor Yahyalı'da karşı karşıya geldi.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda Yahyalıspor ile Kocasinan Yemlihaspor Yahyalı'da karşı karşıya geldi. Büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmada ev sahibi ekip Yahyalıspor uzatmada attığı golle sahadan 3-2'lık galibiyetle ayrıldı.

Stat: Yahyalı İlçe Stadı

Hakemler: Yusuf Uğurlu, Soner Yüce, Harun Soyeşik

Yahyalıspor: Ersin İptaş, Memduh Çiftçi, Abdullah, M. Bekir Türkmen, Şeyh İsmail Orhan * Batuhan Duran, Enbiya Kurtuluş, Muhammet Furkan Aslan, İbrahim Sadri Şimşek, Emre Ulu, Osman Şentürk

Kocasinan Yemlihaspor: Yusuf Yavuz, Ömer Yasin Evler, (Dk. 68 Selçuk Güner), Hüseyin Pekşan, Adem Yönel, Mustafa Yıldırım, Yakup Yalçınkaya, (Dk.76 Ahmet Arsoy) Mustafa Bartu, Erkam Boyraz, (Dk. 29 Yusuf Berat), Mustafa Deliduman, Muhsin Gürhan, Mustafa Erginer

Goller: Dk. 20 Osman Şentürk, Dk. 55 (pen) Şeyh İsmail Orhan, Dk. 90+4 (pen) Bekir Türkmen ( ahyalıspor), Dk. 47 ve 70 Adem Yönel (Kocasinan Yemlihaspor)

Kırmızı Kart: Dk. 90+2 Mustafa Bartu (Kocasinan Yemlihaspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kocasinan Hisarcık Yahyalı Kayseri Spor Haberler

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