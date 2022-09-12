Kayseri haber... Kayseri Süper Amatör Küme 1.Hafta Spor Haberleri Kayseri haberine göre Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda Yahyalıspor ile Kocasinan Yemlihaspor Yahyalı'da karşı karşıya geldi. Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda Yahyalıspor ile Kocasinan Yemlihaspor Yahyalı'da karşı karşıya geldi. Büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmada ev sahibi ekip Yahyalıspor uzatmada attığı golle sahadan 3-2'lık galibiyetle ayrıldı. Stat: Yahyalı İlçe Stadı Hakemler: Yusuf Uğurlu, Soner Yüce, Harun Soyeşik Yahyalıspor: Ersin İptaş, Memduh Çiftçi, Abdullah, M. Bekir Türkmen, Şeyh İsmail Orhan * Batuhan Duran, Enbiya Kurtuluş, Muhammet Furkan Aslan, İbrahim Sadri Şimşek, Emre Ulu, Osman Şentürk Kocasinan Yemlihaspor: Yusuf Yavuz, Ömer Yasin Evler, (Dk. 68 Selçuk Güner), Hüseyin Pekşan, Adem Yönel, Mustafa Yıldırım, Yakup Yalçınkaya, (Dk.76 Ahmet Arsoy) Mustafa Bartu, Erkam Boyraz, (Dk. 29 Yusuf Berat), Mustafa Deliduman, Muhsin Gürhan, Mustafa Erginer Goller: Dk. 20 Osman Şentürk, Dk. 55 (pen) Şeyh İsmail Orhan, Dk. 90+4 (pen) Bekir Türkmen ( ahyalıspor), Dk. 47 ve 70 Adem Yönel (Kocasinan Yemlihaspor) Kırmızı Kart: Dk. 90+2 Mustafa Bartu (Kocasinan Yemlihaspor) - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Kocasinan Hisarcık Yahyalı Kayseri Spor Haberler

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