Kayseri Güreş Takımı Sivas'tan 11 Madalya ile Döndü

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü, Güreş Eğitim Merkezi sporcuları Sivas'tan 11 madalya ile döndü.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından U10-11-12-13-14 yaş kategorisi Güreş Türkiye Şampiyonası Sivas'ta düzenlendi. Şampiyonada Kayseri'yi temsil eden Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü, Güreş Eğitim Merkezi sporcuları toplamda 11 madalya kazanarak şampiyonaya damgasını vurdu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; şampiyona dönüşü Güreş Eğitim Merkezinde sporcular ve antrenörleri ile bir araya gelerek tebrik etti. Şampiyonada madalya alan sporcular şöyle:

U-11

41 Kilo Türkiye 2. Abdulkadir Dal

78 Kilo Türkiye 5. Arda Temurtaş

U-12

34 Kilo Türkiye 2. Ömer Kuyucu

38 Kilo Türkiye 3. Ömer Akmeşe

41 Kilo Türkiye 1. Enes Kuyucu

41 Kilo Türkiye 2. Ahmet Efe Bulut

U-13

48 Kilo Türkiye 1. Yasin Taşgın

52 Kilo Türkiye 1. Yusuf Sarıyar

62 Kilo Türkiye 5. Bertan Recep Ecevit

68 Kilo Türkiye 1 Nizammetin Kaan Dükan

U-14

38 Kilo Türkiye 3. Ahmet Demir

41 Kilo Türkiye 3. Mustafa Acun

44 Kilo Türkiye 3. Furkan Güzel - KAYSERİ