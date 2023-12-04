Üye Girişi
Haberler

Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, Ankara Anadolu Engelliler'i 2-0 yenerek ikinci oldu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, Futbol Süper Ligi'nde oynadığı son maçta Ankara Anadolu Engelliler'i 2-0 yenerek ikinci sırayı elde etti.

Türkiye Sesi Görenler Futbol Süper Ligi'nde mücadele veren Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, son maçında Ankara Anadolu Engelliler spor kulübünü 2-0 yenerek ikinci oldu.

Stat: Argıncık

Hakemler: Şahin Kalmaz, Mustafa Kalaycı, İsmail Sakar

Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü: Arda Akbulut, Tarık Polat, Yasin Duran, Abdullah Öztürk, Emre Aslan, Ali Dinçaslan, Cemal Kömürcü,

Ankara Anadolu Engelliler Spor Kulübü: Çağrı Yapan, Şükrü Aktaş, Kenan Pekdemir, İsa Ada, İbrahim Aslan,

Goller: Emre Aslan (2) (Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü)

Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, ligin 12. haftasında Argıncık Stadı'nda oynadıkları Ankara Anadolu Engelliler Spor Kulübü maçını Emre Aslan'ın attığı iki golle 2-0 kazanmayı başardı.

Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, bu galibiyet neticesinde 21 puana erişerek ligi ikinci sırada bitirmeyi başardı. Ligde şampiyonluğu kucaklayan takım Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Kulübü oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayseri Futbol Ankara Spor Engelliler Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hava yağmurlu mu? 4-5 Aralık hava yağmurlu mu? Bu hafta yağmur yağacak mı? MasterChef dün akşam kim elendi? 3 Aralık MasterChef hangi yarışmacı elendi? Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi mi? Alina Boz ve Umut Evirgen çifti ne zaman evlendi? Sedat Ergin kimdir? Halk Tv konuğu Sedat Ergin kaç yaşında, nereli? Sedat Ergin biyografisi! Ekrem İmamoğlu kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Ekrem İmamoğlu kaç yaşında, nereli? Ekrem İmamoğlu biyografisi! Gönül Dağı 117. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 4 ARALIK: TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? 2. Sayfa CANLI İZLE! 4 Aralık Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa son bölümde neler oldu? Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa canlı izle! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2023: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (4 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! YARGI YEKTA KİMDİR? Yargı dizisi "Yekta" Uğur Polat kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı dizi ve filmler nedir? AMARDEEP ANAND KİMDİR? MasterChef konuğu Amardeep Anand kaç yaşında, nereli? PANTENE ALTIN KELEBEK 2023 KAZANANLAR LİSTESİ: 49. Pantene AltIn Kelebek Ödülünü kimler kazandı, kazanan isimler kimler? DOĞUKAN İSLAMOĞLU KİMDİR? AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu neden öldü, kaç yaşında, hayatı ve biyografisi! BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI: BJK yeni başkanı kim oldu 2023? Beşiktaş'ın yeni başkanı kim?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title