Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, Ankara Anadolu Engelliler'i 2-0 yenerek ikinci oldu
Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, Futbol Süper Ligi'nde oynadığı son maçta Ankara Anadolu Engelliler'i 2-0 yenerek ikinci sırayı elde etti.
Türkiye Sesi Görenler Futbol Süper Ligi'nde mücadele veren Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, son maçında Ankara Anadolu Engelliler spor kulübünü 2-0 yenerek ikinci oldu.
Stat: Argıncık
Hakemler: Şahin Kalmaz, Mustafa Kalaycı, İsmail Sakar
Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü: Arda Akbulut, Tarık Polat, Yasin Duran, Abdullah Öztürk, Emre Aslan, Ali Dinçaslan, Cemal Kömürcü,
Ankara Anadolu Engelliler Spor Kulübü: Çağrı Yapan, Şükrü Aktaş, Kenan Pekdemir, İsa Ada, İbrahim Aslan,
Goller: Emre Aslan (2) (Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü)
Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, ligin 12. haftasında Argıncık Stadı'nda oynadıkları Ankara Anadolu Engelliler Spor Kulübü maçını Emre Aslan'ın attığı iki golle 2-0 kazanmayı başardı.
Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, bu galibiyet neticesinde 21 puana erişerek ligi ikinci sırada bitirmeyi başardı. Ligde şampiyonluğu kucaklayan takım Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Kulübü oldu. - KAYSERİ