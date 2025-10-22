Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Paten Takımı Türkiye Şampiyonu

Haberler

16-19 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenen Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonasında şampiyon olan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Paten takımı, başarılarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile paylaştı.

16-19 Ekim 2025 tarihleri arasında Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından Karaman'da düzenlenen, Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonasında, şampiyon olan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü Paten takımı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerinden ve elde etmiş oldukları büyük başarıdan dolayı memnuniyetini dile getiren Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Öncelikle Tekerlekli Paten takımımızı kutluyorum, yoğun geçen ve yüksek disiplin isteyen antrenman döneminden sonra böylesine bir başarı bizleri çok mutlu etti. Türkiye Şampiyonu olan takımımız hedeflerini büyüterek yoluna devam edecek, bizlerde Sporun Yöneticileri olarak her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
