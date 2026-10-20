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Kayseri Futbol İl Temsilciliği, KPSS nedeniyle amatör küme maçlarını erteledi

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Kayseri Futbol İl Temsilciliği, KPSS nedeniyle amatör küme maçlarını erteledi
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Kayseri Futbol İl Temsilciliği, ortaöğretim KPSS sınavı nedeniyle Süper Amatör Küme ve 1. Amatör Küme'de ligin 2. hafta maçlarını erteledi. 24-25 Ekim'de oynanması planlanan maçlar 31 Ekim ve 1 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak.

Kayseri Futbol İl Temsilciliği hafta sonu yapılacak olan ortaöğretim KPSS sınavı nedeniyle Süper Amatör Küme ve 1. Amatör Küme'deki maçları erteledi.

Kayseri Süper Amatör Küme ve Kayseri 1.Amatör Küme'de ligin 2.hafta maçları KPSS sınavı nedeniyle kaydırılarak ertelendi. Geçtiğimiz hafta sonu başlayan yeni sezonun 2.hafta maçları 31 Ekim ve 1 Kasım 2026 tarihinde oynanacak.

Kayseri Futbol İl Temsilciliğinden yapılan paylaşımda, "Kayseri Süper Amatör Küme ve Kayseri 1. Amatör Küme müsabakaları 24-25 Ekim tarihlerinde ortaöğretim KPSS sınavı nedeniyle kaydırılarak ertelenmiştir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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