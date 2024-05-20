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Kayseri Fatih Türk U17 Ligi Play-Off Finalinde Erciyesgücü Şampiyon Oldu

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Kayseri Fatih Türk U17 Ligi Play-Off final ikinci maçında Erciyesgücü Futbol Kulübü; normal süresi 1-1 biten karşılaşmada rakibi Gültepespor'u penaltı atışları sonrasında 5-4 yenerek şampiyon oldu.

Kayseri Fatih Türk U17 Ligi Play-Off final ikinci maçında Erciyesgücü Futbol Kulübü; normal süresi 1-1 biten karşılaşmada rakibi Gültepespor'u penaltı atışları sonrasında 5-4 yenerek şampiyon oldu.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Erkan Kırçıl, Merthan Uruk, Furkan Koç

Erciyesgücü FK U17: Yusuf Kaan, Ali Öztürk, Mehmet Mert (Arda Tuncer dk.55), Duhan Orhan, Berta Koç, Bayrak Çalış, A. Rahman B. (Selahattin dk.55), Mustafa Babi (Yiğit Efe Sarıdağ dk.29), Ömer Öksüz, Kaan Kubilay, Arda Enes (Ali Çiğdem dk.66)

Gültepespor U17: Kürşat Bulut, Samet Bakır (M. Yasir Akmeşe dk.75), Berat Doğan, R. Nebi, Mustafa G. (Yüksel Ay dk.60), Utku Toprak, Hasan Efe (Onur Efe Bostancıbaşı dk.56), Dedehan D., Orhan Hasan, Ekber Kağan, Onur Bağlar (Eren Şimşir dk.75)

Goller: Dedehan Durmuş (dk.20 pen) (Gültepespor U17), Burak Çalış (dk.65) (Erciyesgücü FKU17)

Kırmızı Kart: Ali Öztürk (dk. 26) (Erciyesgücü FK U17) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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