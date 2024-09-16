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Kayseri Erciyes 38 FK ile Sebat Gençlikspor 1-1 Berabere Kaldı

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TFF 3. Lig 4. Grup'ta Kayseri Erciyes 38 FK ile Sebat Gençlikspor, 2. haftada Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha'da oynanan karşılaşmada 1-1 berabere kaldı. Her iki takım haftayı 1 puanla kapattı.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta ligin 2. haftasında Kayseri Erciyes 38 FK ile Sebat Gençlikspor 1-1 berabere kaldı. İki takımda haftayı 1 puanla kapattı.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

Hakemler: Veysel Karani Özkan, Ardahan Ilık, Önder Demir

Kayseri Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, Ahmet Taner Çuhadar, (Muhammed Aybar dk. 62), Berkay Sizer, İsmail Karataş, Yaşar Kavas, Ayhan Gürbüz, (Caner Kaban dk. 78), İsmet Yazgan, Hüseyin Ekici, Ethem Balcı, (Taha Yeşilbaş dk. 78), Hüseyin Fındıkçı (Ekrem Kayılıbal dk. 34), Fevzi Can Bozkuş, (Muhammed Emin Balcılar dk. 78)

Sebat Gençlikspor: Taha Ayan, Emrah Çırak, Mert Özmen, Burak Can, Rıdvan Bingöl, (Eyüp Enis Seis dk. 72), Veysel Sönmezsoy, Burak Can Akıncı, M. Doğukan Kalkışım, Furkan Şan, Ziya Alkurt, (Güney Yılmaz dk. 78), Taha Balcı

Goller: Fevzi Can Bozkuş (dk. 20) (Kayseri Erciyes 38 FK), Yaşar Kavas (KK) (dk. 61) (Sebat Gençlikspor)

Sarı Kartlar: Ayhan Gürbüz, İsmail Karataş, Yaşar Kavas (Kayseri Erciyes 38 FK) Veysel Sönmezsoy, Rıdvan Bingöl (Sebat Gençlikspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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