Kayseri Döğerspor, Göksel Zehir ile Yeni Sezona Hazırlanıyor

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Döğerspor; yeni sezonda Antrenör Göksel Zehir ile yola devam edecek.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2025-2026 sezonu öncesi geri sayım başladı. Yeni sezon öncesi kolları sıvayan Döğerspor; tecrübeli antrenörü Göksel Zehir ile yeniden anlaştı. Geride kalan sezon hedefinin gerisine kalan Kayseri Döğerspor yeni sezonda hedefine ulaşmak istiyor. Kayseri Döğerspor Kulübün'den yapılan açıklamada; "Yeni hedefler, yeni mücadeleler ve aynı inançla yeniden sahadayız. Kulübümüz, 2025-2026 sezonu için teknik direktörümüz Göksel Zehir ile yola devam etme kararı almıştır. Göksel hocamız, Döğerspor ruhunu ve mücadele azmini benimseyen yapısıyla, geçtiğimiz sezonda olduğu gibi bu sezonda da takımımıza liderlik etmeye devam edecek. Hedefimiz net, duruşumuz belli: Sahada ter, tribünde coşku, camiamızda birlik olacak. Tüm taraftarlarımızı, bu büyük yürüyüşte bizlerle omuz omuza olmaya davet ediyoruz. Haydi Döğerspor, yeni sezona hep birlikte" denildi. - KAYSERİ