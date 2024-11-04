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Kayseri Döğerspor, 1966 Turnaspor'u 1-0 Mağlup Etti

Kayseri Döğerspor, 1966 Turnaspor'u 1-0 Mağlup Etti
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Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Kayseri Döğerspor, 3. hafta maçında 1966 Turnaspor'u Harun Çetin'in 83. dakikada attığı golle 1-0 yenerek zirve mücadelesini sürdürdü.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme B Grubu'nda zirve mücadelesi veren Kayseri Döğerspor; ligin 3. haftasında oynadığı maçta 1966 Turnaspor'u 83. dakikada Harun Çetin'in attığı golle 1-0 mağlup etti.

Stat: Argıncık stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Berkecan Kalkan, Yasin Emre Ceylan, Kazın Ene Çona

Kayseri Döğerspor: Tuğrul Berke Akkuş, Hamit Çetinkaya, Hüseyin Can Uçar (Samet Kaan Karaca dk.58), Emre Öztürk, Halil Yönlü, Kasım Alıcı, Hasan Yazgan, Hasan Emre Göltaş (Mehmet Kurtuluş dk.83), Şeyh İsmail Orhan (Harun Çetin dk.70), Buğra Kara, Burak Arslan,

1966 Turanspor: Yaşar Ünal, Osman Kayapınar, Şaban Balaban, Mustafa Bulut, Hüseyin Aksoy, Muhammed Tarık Tiryaki (Zeki Can Sarı dk.65), Eren Akçakoyun (Ali Taşbaş dk.38), Muhittin Bahar (Harun Çelik dk.46), Melik Yıldırım, Enes Bahar, Hüsnü Can Turgut

Gol: Harun Çetin (dk.83) (Kayseri Döğerspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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