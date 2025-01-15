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Kayseri'den Milli Takıma Seçilen Sporcular Palandöken Fis Children Cup'ta 24 Madalya Kazandı

Kayseri'den Milli Takıma Seçilen Sporcular Palandöken Fis Children Cup'ta 24 Madalya Kazandı
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Kayseri'den milli takıma seçilen 12 sporcu, Erzurum'da düzenlenen Palandöken Fis Children Cup'ta toplamda 24 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Sporcular milli takım adına 8 madalya da elde etti.

Kayseri'den milli takıma seçilen 12 sporcu Palandöken Fis Children Cup'ta önemli derecelenre imza attı.

6-8 Ocak 2025 tarihleri arasında Erzurum da düzenlenen Palandöken Fis Children Cup'a katılan ve Milli takıma davet edilen 12 Kayserili sporcu 24 madalya kazanarak büyük başarıya imza attı. Kayserili sporcular aynı zamanda milli takım adına 8 madalya kazandı.

Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü tarafından konuyla ilişkili yapılan açıklamada, "Antrenörlerimiz Sait Güneş, Mustafa Demir ve sporcularımız Zeynep Nisa Yerebasmaz, Berrak Bayer, Ömer Faruk Deliktaş, Kamil Eren Şimşek, Orhun Atilla Yılmaz, Cafer Ediz Cingöz, Havva İnci Ekinci, Zeynep Dila Arslantaş, Sümeyye Yaren Güneş, Yusuf Ali Yurt, Etka Yıldırım, Mete Ünlü'yü tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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