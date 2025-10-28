Kayseri'den 3 Hakem Bahis Oynadığı Gerekçesiyle PFDK'ya Sevk Edildi

Kayseri'den 3 hakem, bahis oynadığı gerekçesi ile PFDK'ya sevk edildi.

Kayseri bölgesi klasman yardımcı hakemleri İbrahim Bayram, Recep Güneş ve Yasin Emre Ceylan, bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kurulu tarafından yürütülen incelemenin ardından üç hakem hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. Kurulun raporunda, hakemlerin futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynadıklarına dair kuvvetli şüphe bulunduğu belirtildi. Söz konusu hakemler, PFDK tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından disiplin talimatının ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılabilir. Bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin futbolla ilişiğinin kesilmesi gündemde. Kayseri hakem camiasında şaşkınlık oluşturan gelişme sonrası, İl Hakem Kurulu'nun da konuyla ilgili iç soruşturma başlattığı öğrenildi. - KAYSERİ