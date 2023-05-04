Kayseri Demir Karamancı, Türkiye Finallerinde

Kayseri Demir Karamancı Anadolu Lisesi, Halk Oyunları Bölge yarışmasını da birincilikle tamamladı ve adını Türkiye Finalleri'ne yazdırdı.

Kayseri Demir Karamancı Anadolu Lisesi, Halk Oyunları Bölge yarışmasını da birincilikle tamamladı ve adını Türkiye Finalleri'ne yazdırdı.

Kayseri'de düzenlenen Halk Oyunları İl Birinciliği müsabakalarını, zirvede tamamlayan Demir Karamancı Anadolu Lisesi, Bölge Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil etti. Halk Oyunları Bölge Yarışmaları, 25-28 Nisan tarihleri arasında Yozgat'ta yapıldı. Müsabakalar sonunda Demir Karamancı Anadolu Lisesi, Bölge Yarışlarını birincilikle tamamladı ve adını Türkiye Finalleri'ne yazdırdı. Halk Oyunları Türkiye Finalleri, 27-28 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.,

Kayseri'yi temsil edecek olan Demir Karamancı Anadolu Lisesi, şampiyonluk ipini göğüslemek için Türkiye finallerde yer alacak. - KAYSERİ