Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Yamula Barajı Gölü'nde Dragon Festivali Seri Yarışlarla Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle gerçekleştirilen Dragon Festivali, Kayseri'de Yamula Barajı Gölü'nde başladı. Türkiye ve Kayseri'deki kurumsal firmaların takımlarının rekabet ettiği yarışlar, seri yarışlarla devam ediyor. Festival, yarın yapılacak Fun ile Sports kategorisi eleme ve final yarışlarıyla tamamlanacak.

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı.

Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

Türkiye ve Kayseri'de önde gelen kurumsal firmaların takımlarının rekabet ettiği yarışların bugünkü etabı seri yarışlara sahne oldu.

Organizasyonda 35 takımdaki yaklaşık 700 sporcu kürek çekerek, 250 metrelik parkuru tamamlamak için mücadele ediyor.

Festival, yarın yapılacak Fun ile Sports kategorisi eleme ve final yarışlarıyla tamamlanacak.

Kaynak: AA / Spor

Kocasinan Belediyesi Yamula Barajı Türkiye Kayseri Etkinlik Spor Güncel Haberler

Eskinin özel harekatçısı şimdinin şeyhi oldu! Tarikatta istismara uğrayan kadın müridin yaşadıkları kan dondurdu

Eskinin özel harekatçısı şimdinin şeyhi oldu! Tarikatta istismara uğrayan kadın müridin yaşadıkları kan dondurdu

 PKK propagandası yapan kadın infial yarattı! İşten çıkarılması için ünlü markaya çağrı

PKK propagandası yapan kadın infial yarattı! İşten çıkarılması için ünlü markaya çağrı

 Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupa basını da sessiz kalmadı

Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupa basını da sessiz kalmadı

Bakmadan Geçme

Safiye Soyman'ın oğlu öldü mü? Safiye Soyman'ın oğlu (Harun) kaç yaşında, neden öldü? Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlıyor? Esra Erol'da hangi gün başlayacak? Cumartesi bankalar açık mı? 27 Temmuz Cumartesi bankalar çalışıyor mu? Cumartesi kargolar açık mı? Cumartesi günü kargolar çalışıyor mu? Cumartesi MNG, Aras, Yurtiçi, PTT, Trendyol Express çalışıyor mu, açık mı? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 27 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? KANAL D, SHOW TV, ATV, TV8, NOW, TRT1 Salih Yıldız kimdir? Salih Yıldız yarı finale yükseldi mi? Salahsun Hekimoğlu kimdir? Salahsun Hekimoğlu öldü mü, neden öldü? Türkiye'nin 2024 Paris Olimpiyat kıyafetlerini kim tasarladı? Türk sporcuların Olimpiyat kıyafetlerini kim, hangi tasarımcı yaptı? Kadir Ezildi'nin babası kim? Babası sosyal medya hesabından isyan etti! Milli boksör Tuğrulhan Erdemir, yasaklı madde kullanımı gerekçesiyle Paris 2024'te yarışamayacak! Tuğrulhan Erdemir yarışmayacak mı? Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı ne zaman? Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı saat kaçta, nerede? Galatasaray- Parma maçı ne zaman? Galatasaray- Parma hazırlık maçı saat kaçta, nerede? ALES/2 NE ZAMAN? ALES/2 kaç dakika sürecek, saat kaçta başlayacak? ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır? MasterChef Türkiye 2024'te ana kadroya giren 13. yarışmacı kim oldu? MasterChef kim kazandı?
Ünlü Şarkıcı Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti

Ünlü Şarkıcı Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title