Kayseri'de Yamula Barajı Gölü'nde Dragon Festivali Seri Yarışlarla Başladı

Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı.

Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

Türkiye ve Kayseri'de önde gelen kurumsal firmaların takımlarının rekabet ettiği yarışların bugünkü etabı seri yarışlara sahne oldu.

Organizasyonda 35 takımdaki yaklaşık 700 sporcu kürek çekerek, 250 metrelik parkuru tamamlamak için mücadele ediyor.

Festival, yarın yapılacak Fun ile Sports kategorisi eleme ve final yarışlarıyla tamamlanacak.