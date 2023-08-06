Kayseri'de Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışları Türkiye Şampiyonası Başladı

Kayseri'nin Talas ilçesindeki Ali Dağ'ında Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışları Türkiye Şampiyonası başladı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu faaliyet programında yer alan Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışları Türkiye Şampiyonası Talas İlçesi Ali Dağı'ında 650 metre yükseklikte bulunan alanda başladı. 75'i yerli, 37'si KKTC ve İran'dan gelen sporcular olmak üzere toplam 112 sporcunun katıldığı yarışlar antrenman turları ile başladı. Yarışlar hakkında açıklama yapan Türkiye Hava Sporları Federasyon Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, "Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışları Türkiye Şampiyonası'nı yapıyoruz. Buradan Türkiye Milli Takımını seçeceğiz. Uluslararası yarışmalarda bu kardeşlerimiz mücadele edecek. Buradaki yarışlara 112 sporcu katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İran'dan gelen sporcular var. Burası bizim için çok önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bizi misafir ettiler. Halkın bizimle olan bütünleşmesi de onur ve gurur verici. Kayseri halkına minnet ve şükranlarımızı arz ediyoruz" diye konuştu.Emekli polis memuru yamaç paraşütçü Bülent Ilık ise "8 senedir yamaç paraşütü yapıyorum. Daha önceleri yani 1995 – 1996 yıllarında Türk Hava Kurumu'nun kursları vardı. Uçaktan atlamıştık. O günden beri bir havacılık hevesimiz var. 2016 yılından itibaren de bu sporla uğraşıyorum. Önce antrenman yarışları olacak. Mesafe yarışlarına ilk kez katılıyorum. Normalde hedef yarışlarına katılıyordum. Kayseri güzel, mesafe olarak da güzel. Burası daha önce dünya şampiyonalarına ev sahipliği yaptı. Güzel yarış olacağına inanıyorum" dedi.