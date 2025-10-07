Kayseri'de Voleybola İlgi Artıyor: Midi Kızlar Süper Ligi Heyecanı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kayseri İl Temsilciliği'nin öncülüğünde Kayseri'de voleybola olan ilgi her geçen gün artıyor.

Kayseri'de uzun süredir beklenen hareketlilik yeniden yakalanırken, Midi Kızlar Süper Ligi 2. hafta karşılaşmaları da büyük bir heyecanla devam ediyor. Hafta sonu gerçekleştirilen karşılaşmalarda takımlar arasındaki mücadele nefes kesti. Salonlarda tribünler dolup taşarken, sporseverlerin ilgisi ise organizatörlerin yüzünü güldürdü. Özellikle genç sporcuların gösterdiği performans, geleceğin yıldız voleybolcularının Kayseri'den çıkacağına dair umut verdi. TVF Kayseri Voleybol İl Temsilcisi ve Uluslararası Voleybol Hakemi İsmail Yıldırım; konuyla ilgili yaptığı açıklamada, voleybola olan ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yıldırım; "Kayseri'de voleybolu hak ettiği noktaya taşımak için çıktığımız yolda, kısa sürede ciddi bir ivme yakaladık. Özellikle gençlerimizin ve ailelerinin bu spora gösterdiği ilgi bizleri motive ediyor. Voleybolu Kayseri'de farklı bir noktaya taşıyoruz. Bize destek veren kulüplerimize, antrenörlerimize, sporcularımıza ve tüm voleybol sevdalılarına teşekkür ediyorum" dedi.

"Hedef Türkiye genelinde başarı"

Hedeflerinin Türkiye genelinde başarı olduğunu belirten TVF Kayseri Voleybol İl Temsilcisi İsmail Yıldırım; "Şu anki odak noktamız genç yaş grupları. Midi Kızlar Ligi gibi organizasyonlar, bu anlamda çok değerli. Burada mücadele eden her sporcumuz, gelecekte Ay-Yıldızlı formayı giyecek potansiyele sahip," diyerek altyapıya verdikleri önemi vurguladı.

Kayseri, uzun yıllar boyunca futbolla özdeşleşmiş bir şehir olarak bilinse de, son dönemde farklı branşlara olan ilgi dikkat çekiyor. Voleybol da bu branşların başında geliyor. Şehirde düzenlenen ligler, turnuvalar ve kamplarla birlikte voleybolun bilinirliği ve kalitesi her geçen gün artıyor. Midi Kızlar Süper Ligi'nin önümüzdeki haftalarında da heyecanın artarak devam etmesi bekleniyor. TVF Kayseri İl Temsilciliği ise şimdiden daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapma planlarını gündemine aldı. - KAYSERİ