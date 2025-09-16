Kayseri'de Üniversiteler Arası 3x3 Basketbol Turnuvası Düzenleniyor

Kayseri'de yer alan 4 üniversitede okuyan öğrencilerin katılabileceği 2025-2026 eğitim-öğretim yılının açılışı nedeniyle 27-28 Eylül tarihleri arasında 3x3 Basketbol Turnuvası düzenlenecek.

Bu yıl Kayseri'de ilk kez üniversite öğrencileri için düzenlenecek olan 3x3 Basketbol Turnuvası'na katılacak takımların kadrosunda en az 2 üniversite öğrencisi bulunması zorunlu olacak. Takımlar kadrolarında bir veya iki lise 12. sınıf öğrencisi bulundurabilecek. Karşılaşmalar ErciyesÜniversitesi SporBilimleri Fakültesi açık basketbol sahasında oynanacak. Hava şartlarının kötü olması durumunda ise maçlar yine Erciyes Üniversitesi AhmetBilge Spor Salonu'na alınacak. Karşılaşmalar 27-28 Eylül tarihleri arasında saat 09.00 ile 11.45 saatleri arasında yapılacak.

Turnuvada ilk üç takıma kupa ve madalyaların yanı sıra çeşitli ödüller verilecek. Ayrıca, ödüllü smaç ve üç sayılık atış yarışmaları düzenlenecek. Başvuru için takımlarda en az 3, en fazla 4 onaylı ve aktif FIBA hesabı şartı aranacak. Katılımcılar, FIBA puanı, başarılar ve geçmiş performanslara göre değerlendirilerek, en iyi ve uygun şartları sağlayan ilk 24 takım turnuvaya davet edilecek. Karşılaşmaların fikstürü maçlar başlamadan 7 gün önce belli olacak. - KAYSERİ