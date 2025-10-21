Haberler

Kayseri'de Kamu Spor Oyunları'nda Şampiyonlar Belli Oldu

Kayseri'de Kamu Spor Oyunları'nda Şampiyonlar Belli Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de düzenlenen 3. Kamu Spor Oyunları'nda Ayak Tenisi ve Masa Tenisi müsabakaları sona erdi. Ayak Tenisi'nde Kayseri Şehir Hastanesi birinci, Kayseri Valiliği ikinci oldu. Masa Tenisi'nde ise Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü 2. Takım şampiyon oldu.

Kayseri'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kamu Spor Oyunları'nda Ayak Tenisi ve Masa Tenisi müsabakalarında Bölge Şampiyonası'na katılacak takımlar belli oldu.

13-17 Ekim 2025 tarihleri arasında Argıncık AmatörSpor Tesisleri'nde düzenlenen 3.Kamu Spor Oyunları Ayak Tenisi Müsabakaları sona erdi. İlk iki sırayı alan takımların Bölge Şampiyonası'na katılacağı müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara düzenlenen tören ile madalya ve belgeleri takdim edildi.

Müsabakalar sonunda Kayseri Şehir Hastanesi birinci, Kayseri Valiliği ikinci oldu. Yine 18-19 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenen 3. Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi Müsabakaları da tamamlandı.Burada ise Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü 2. Takım şampiyon olurken, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü 1. Takım ise ikinci olarak madalyaya hak kazandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 sözleşmeli personel alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Binlerce personel alınacak
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti

Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti
İBB'ye yönelik soruşturma iş dünyasına sıçradı! İfadeye çağırılan iş insanı sayısı 2'e yükseldi

İBB soruşturması iş dünyasına sıçradı! Patron sayısı 2'e yükseldi
Netanyahu: Pazar günü Gazze'ye 153 ton bomba atıldı

Netanyahu'dan 2 gün sonra gelen itiraf: Oraya 153 ton bomba attık
Vadinin Ermişi'ydi! Ünü spiker ile dünyaevine girdi

Vadinin ermiş'iydi! Ünlü spiker ile dünyaevine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.