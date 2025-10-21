Kayseri'de Kamu Spor Oyunları'nda Şampiyonlar Belli Oldu

Kayseri'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kamu Spor Oyunları'nda Ayak Tenisi ve Masa Tenisi müsabakalarında Bölge Şampiyonası'na katılacak takımlar belli oldu.

13-17 Ekim 2025 tarihleri arasında Argıncık AmatörSpor Tesisleri'nde düzenlenen 3.Kamu Spor Oyunları Ayak Tenisi Müsabakaları sona erdi. İlk iki sırayı alan takımların Bölge Şampiyonası'na katılacağı müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara düzenlenen tören ile madalya ve belgeleri takdim edildi.

Müsabakalar sonunda Kayseri Şehir Hastanesi birinci, Kayseri Valiliği ikinci oldu. Yine 18-19 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenen 3. Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi Müsabakaları da tamamlandı.Burada ise Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü 2. Takım şampiyon olurken, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü 1. Takım ise ikinci olarak madalyaya hak kazandı. - KAYSERİ