Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Kadınlardan Oluşan Atlı Okçuluk Takımı Başarı Elde Ediyor

Kayseri'de Kadınlardan Oluşan Atlı Okçuluk Takımı Başarı Elde Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de 20 kadın, erkeklerin egemen olduğu atlı okçuluk dalında yürüttükleri çalışmalarla ön yargıları yıkıyor. Cengaver Atlı Okçuluk Spor Kulübü bünyesinde kurulan kadın takımı, Türkiye şampiyonasında finale kalmayı başardı.

KAYSERİ'de 20 kadın oluşan atlı okçuluk takımı, erkeklerin egemen olduğu spor dalında ön yargıları yıkıp, başarılar elde ediyor. Cengaver Atlı Okçuluk Spor Kulübü'nün bünyesinde kurulan kadın takımının sporculardan 2'si, bu yıl düzenlenen Türkiye şampiyonasında finale kaldı.

Kayseri'de geleneksel atlı okçuluk sporunun gelecek nesillere aktarılması adına 2023 yılında Cengaver Atlı Okçuluk Spor Kulübü kuruldu. Sporcuların tamamı erkeklerden oluşan bu kulübe, kentteki kadınlar da ilgi duymaya başladı. Bu yıl da kulüp bünyesinde sadece kadınlardan oluşan 20 kişilik atlı okçuluk takımını kurdu. Kısa sürede erkeklerin egemen olduğu spor dalında başarı elde eden kadın sporculardan 2'si, bu yıl düzenlenen Türkiye şampiyonalarında finale kaldı.

'ÖN YARGIYI YIKMAK ADINA DA OKLARIMIZI ATIYORUZ'

Atlı okçuluk sporuna ilişkin konuşan Gülsüm Kara, "Bize katkısı çok oluyor. Kadınların fiziksel ve zihinsel olarak daha güçlü olmalarını, kendilerine güvenmelerini ve liderlik becerilerini geliştirmelerini sağlıyor. Atlı okçuluk, genelde erkekler tarafından yapılıyor. Biz de güçlü ve cesur kadınlar olarak bu algıyı kırmak adına bu sporu yapıyoruz. Genç kızlara ilham olarak kültürel mirasımız olan bu sporu yaşatmak istiyoruz. Bu spora başladıktan sonra kendimi; daha cesur, kararlı ve güçlü hisseden, ayakları yere daha sağlam basan biri olmaya başladım. Çevremde bize 'Başaramazsın' diyen çok oldu. Artık burada 'Başaramazsın' diyenler için oklarımızı atıyoruz. Kadınlara karşı ön yargıyı kırmak adına da oklarımızı atıyor ve yarışmalara tüm gücümüzle hazırlanıyoruz" diye konuştu.

'ÇEVREMİZDEN ÇOK GÜZEL TEPKİLER ALIYORUZ'

Kulüp sporcularından Rabia Öztürk (30) ise "Atlı okçuluğa ilgi duydum. Kayseri'de böyle bir kulüp olduğunu bilmiyordum. Hem gençlere örnek olmak adına hem de bu sporun devamını sağlamak adına böyle bir şey yapıyoruz. Bu sene bir spor kulübü kurduk. Tamamı kadınlardan oluşuyor. Türkiye şampiyonasına 5 sporcu olarak katıldık ve 2 sporcumuz da burada finale kaldı. Bu yönde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çevremizden çok güzel tepkiler alıyoruz. Arkadaş çevremden de bu geleneksel spora katılmak isteyenler oluyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü

Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü

 Görevden alınan 3 belediye başkanıyla ilgili suçlamalar

İşte görevden alınan 3 başkanla ilgili suçlamalar

 Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun'un ilk hamlesi

Ahmet Türk'ün koltuğuna oturur oturmaz ilk talimatı verdi
Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı

Belediye başkanını vurdular, durumu ağır
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Cem Gölbaşı gözaltına mı alındı? Cem Gölbaşı neden gözaltına alındı? Az önce deprem mi oldu? 4 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçları! Bugün UEFA maçı var mı? Şirin Elmas Hanilçi olayı nedir? Şirin'i kim öldürdü? Masterchef 4 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te kim elendi? Masterchef'te dün akşam kim gitti, eleme adayları kim? TÜİK EKİM AYI RAPORLARI! Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranı kaç oldu? 2024 aylık enflasyon oranı kaç oldu? KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA KASIM | Kira artış oranı yüzde kaç olacak? Kira zammı ne kadar? KASIM KİRA ARTIŞ ORANI 2024: Kira zammı ne kadar olacak? TEFE - TÜFE oranları ev/iş yeri kira zammı hesaplama ENFLASYON ARTTI MI? TÜİK Ekim ayı enflasyon oranı yüzde kaç arttı, ne kadar? Serkan Özcan kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Serkan Özcan kaç yaşında, nereli? Serkan Özcan biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.