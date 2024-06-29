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Kayseri'de GSB ve ERVA Yaz Spor Okulları Açıldı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen GSB Yaz Spor Okulları, Kayseri'de görkemli bir açılış ile başladı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in de katıldığı açılış töreninde, ERVA Projesinin büyümesi ve genç sporcuların başarıları konuşuldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen GSB Yaz Spor Okullarının 86.'sı bu yıl Kayseri'de GSB ve ERVA Yaz Spor okulları olarak Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda düzenlenen görkemli açılış ile yapıldı.

Kayseri Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğg. Hakan Dedebağı, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kayseri Bölge Müdürü ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon (ASKF) Başkanı Mutlu Önal, İl Protokolü, sporcular, antrenörler ve davetliler katıldı. Kayseri ERVA Projesinin çığ gibi büyüdüğünü belirten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; "Kayseri ERVA Projesi çığ gibi büyüyor. ERVA projesi Kayseri'nin kendi projesidir. Bir tane ERVA Spor Okulu açmıştık, 34'üncüsünü ise birkaç gün sonra açacağız. Bunun heyecanını yaşıyoruz. Kulüplerimize çocuklarımız ve velilerimiz sahip çıkıyor. Artık, okul aile birlikleri oluşmaya başladı. Biz hiçbir gencimizi, hiçbir çocuğumuzu sahipsiz bırakmayacağız, onlara söz vermiştik. Bugün 9 bin 500 lisanslı sporcumuz oldu. Onlarla gurur duyuyoruz. Burada ERVA Spor Kulübü'nden sporcu görmek beni mutlu etti. Bu proje çığ gibi büyümektedir. 'Her mahallemizde açacağız' dediğimiz spor okullarımızla bugün 33'üncüyü bitirdik. Kısa sürede sayısı 50'lere 100'lere gelecek. Kayseri'nin vatansever gençleri Türk bayrağını, Türk bayrağını spor müsabakalarında en yukarılara çıkartacaklardır. Milli marşımızı okutacaklar. Bizleri gururlandıracaklar. Ben Kayseri'nin valisi olarak hem ERVA Spor okulları ile hem bu projeyi hayata geçirenlerle. Hem de bütün öğrencileriyle gurur duyuyorum. Onlar iyi ki var. ERVA çok daha büyüyecek" şeklinde konuştu.

Program sonunda Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, il protokolü ile birlikte Ömer Halis Demir Spor Tesisleri'nde devam eden GSB ve ERVA Spor Okullarını ziyaret ederek, sporcular ile bir araya gelerek sohbet etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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