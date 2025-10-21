Kayseri'de Futbol Aday Hakem Kursu Tamamlandı

Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından başlatılan Futbol Aday Hakem kursu tamamlandı.

Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından başlatılan ve 3 gün boyunca devam eden futbol aday hakem kursuna başvuru yapan mülakata katılan ve eğitimlerini tamamlayan 19'u Bayan 104'ü erkek olmaz üzere toplam 123 kişi aday hakem kursunu başarıyla tamamladı. Futbol Aday Hakem Kursuna, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, TFF Kayseri Bölge Müdürü ve ASKF Başkanı Mutlu Önal, MHK 3.Bölge Sorumlusu İbrahim Çınar, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Spor A.Ş Genel Koordinatörü Fatih Çağan, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel ve Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Ömer Murat Ülger ve üyeleri katıldı.

Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Ömer Murat Ülger, "Kursumuza ve eğitimimize katılarak bizleri onurlandıran Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'e, Vali Yardımcımız Sayın Ömer Tekeş'e, ASKF Başkanımız ve TFF Bölge Müdürümüz Sayın Mutlu Önal'a, MHK 3.Bölge Sorumlumuz Sayın İbrahim Çınar'a, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Ali İhsan Kabakcı'ya, Spor A.Ş Genel Koordinatörü Sayın Fatih Çağan'a, Kayseri Futbol İl Temsilcimiz Mehmet Yücel'e, TFF Kayseri ili Aday hakem kursumuza katılarak bizleri onurlandırdıkları için çok teşekkür ederim. Kursumuzu ve eğitimimizi başarılı ile tamamladık. Kursu başarı ile tamamlayan yeni aday hakemlerimize Türk Futboluna ve Kayseri hakemliğimize hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ