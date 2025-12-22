ERVA Kar Fırtınaları başladı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 65'inci ERVA Spor Okulu olarak Erciyes Hacılar Kapı Kayak Merkezi'nde faaliyete başlayan ERVA Kar Fırtınaları Spor Okulu'nu ziyaret etti.

Ziyaret esnasında ERVA Kar Fırtınaları Projesi hakkında konuşan Vali Gökmen Çiçek, Erciyes'in Türkiye'nin kayak açısından en uygun ve en güzel dağlarından birine sahip olduğunu vurgulayarak, bu potansiyelin mutlaka sporla değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Vali Çiçek açıklamasının devamında, "Kayak için Türkiye'nin en uygun dağına sahip bir ilde yaşıyoruz. Böyle bir şehirde ERVA Spor Okulları kapsamında kayak branşının açılmaması büyük bir eksiklik olurdu. Geçtiğimiz hafta 64'üncü ERVA Spor Okulumuzu Bünyan Cezaevinde açmıştık. Ancak kayakta Türkiye için bu kadar önemli olan bir şehirde, özellikle kayak sporcuları yetiştirmemiz gerekiyor" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün projeye büyük emek verdiğini belirten Çiçek, 100 öğrencinin evlerinden alınarak kayak merkezine getirildiğini ve haftanın beş günü düzenli antrenman yaptıklarını söyledi. Antrenörler ve proje ekibini tebrik eden Çiçek, "ERVA Spor Okulları Kar Fırtınaları projesiyle çok önemli bir adım atıldı. Bu branştan beklentimiz büyük" ifadelerini kullandı.

Kayak sporlarıyla birlikte ERVA Spor Okulları'nın toplamda 26 branşa ulaştığını belirten Vali Çiçek, " Kayseri'nin çocukları, Kayseri'nin evlatları için başlatılan bu proje çığ gibi büyüyerek devam edecek" diyerek sözlerini tamamladı. - KAYSERİ