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Kayseri'de Dragon Festivali Son Buldu

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Kayseri'de Yamula Baraj Gölü'nde düzenlenen Dragon Festivali sona erdi. Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle gerçekleştirilen festivale, 35 takımda yaklaşık 700 sporcu katıldı. Yarışların ikinci ve son gününde 9 takım, 3 kategoride yarıştı.

Kayseri'de Yamula Baraj Gölü'nde düzenlenen Dragon Festivali sona erdi.

Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilen festivale, 35 takımda yaklaşık 700 sporcu katıldı.

Yarışların ikinci ve son gününde 9 takım, 3 kategoride yarıştı. Fun kategorisinde birinci Şen Holding, ikinci Kocasinan Kızılay Şubesi, üçüncü ise ANDA Arama Kurtarma oldu.

Fun Sport kategorisinde Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü birinci, Kayseri Olta Balıkçılığı Derneği ikinci, Kayseri Üniversitesi de üçüncülüğü elde etti. Sport kategorisinde ise birinciliği Kayseri Spor AŞ, ikinciliği Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ve üçüncülüğü ise Kayseri İl Jandarma Komutanlığı aldı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ödül töreninde yaptığı konuşmada, belediye olarak bu tür organizasyonları yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Yarışmacılara ödüllerini, Çolakbayrakdar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Kaplan verdi.

Kaynak: AA / Spor

Kocasinan Belediyesi Kocasinan Kayseri Spor Spor Güncel Haberler

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