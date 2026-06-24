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Kayseri'de 5x5 Futbol Gençlik Kupası başladı

Kayseri'de 5x5 Futbol Gençlik Kupası başladı
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Kayseri'de düzenlenen 5x5 Futbol Gençlik Kupası Bölge Finali müsabakaları, Erkilet Mehmet Karabacak Stadı'nda başladı. Farklı illerden takımların katıldığı turnuvada genç sporcular, Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı için mücadele ediyor. Kayseri'yi temsil eden 1966 Turanspor, ilk maçında Çankırı ekibini 9-5 mağlup etti.

Kayseri'de düzenlenen 5x5 Futbol Gençlik Kupası Bölge Finali Müsabakaları, Erkilet Mehmet Karabacak Stadı'nda başladı.

Farklı illerden gelen takımların katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda genç sporcular, bölge şampiyonu olabilmek için mücadele ediyorlar. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmalarda takımlar, Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı elde edebilmek için sahaya çıktılar. Sporun dostluk, kardeşlik ve fair-play anlayışını ön plana çıkaran turnuva, renkli görüntülere sahne olurken, müsabakaların ardından dereceye giren ekipler Türkiye Finalleri'nde mücadele etme hakkı kazanacak.

Kayseri'yi 5x5 Futbol Gençlik Kupası Bölge Finali Müsabakaları'nda 1966 Turanspor Kulübü temsil ediyor. 1966 Turanspor dün oynadığı ilk maçında Çankırı ekibini 9-5 mağlup etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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