Kayseri'de 3. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için geri sayım başladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mimar Sinan teması ile düzenlenecek 3. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için geri sayımın başladığını bildirdi. Maratonun, Kayseri'de doğup dünya mimari sanatına mührünü vuran büyük deha Mimar Sinan temasıyla düzenleneceğini aktaran Büyükkılıç, farklı uzunluklardaki parkurlarda 7'den 70'e profesyonel ve amatör sporcuların buluşacağını kaydetti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mimar Sinan teması ile düzenlenecek 3. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için geri sayımın başladığını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Spor AŞ tarafından organize edilen yarı maratonun 24 Eylül Pazar günü gerçekleştirileceğini belirtti.

Maratonun, Kayseri'de doğup dünya mimari sanatına mührünü vuran büyük deha Mimar Sinan temasıyla düzenleneceğini aktaran Büyükkılıç, farklı uzunluklardaki parkurlarda 7'den 70"e profesyonel ve amatör sporcuların buluşacağını kaydetti.

Büyükkılıç, 21 kilometre, 10 kilometre ve halk koşusu olarak 3 kategoride gerçekleşecek maratonda toplam 453 bin TL ödül dağıtılacağını ifade etti.

Palancıoğlu Zabıta Haftası'nı kutladı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası dolayısıyla zabıtalarla bir araya geldi.

Zabıta ekiplerinin günlerini kutlayan Palancıoğlu, zabıtaların hizmet kalitesinden ödün vermeden, canla başla çalıştıklarını ifade etti.

Vali Çiçek'in ziyaretleri

Vali Gökmen Çiçek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, kurumun çalışmaları hakkında brifing aldı.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden Kayseri'nin de yoğun şekilde etkilendiğini belirten Çiçek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personelinin mesai mefhumu gözetmeden çalıştığını vurguladı.

Çiçek, yapımı devam eden İl Müdürlüğü hizmet binası inşaatında incelemelerde bulunarak, İl Müdürü Sibel Livdumlu'dan bilgi aldı.

Vali Çiçek, daha sonra Kayseri Barosu'nu ziyaret ederek, Baro Başkanı Ali Köse ile bir araya geldi.

Çiçek, yeni adli yılın hayırlı olması temennisinde bulundu.