Kayseri'de 3 puan 89.dakikada geldi! Küme düşme hattı yangın yerine döndü
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Kayserispor, Süper Lig'de 8 maç aradan sonra kazandı.
- Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.
- Kayserispor'un galibiyet golü 89. dakikada Talha Sarıarslan tarafından atıldı.
- Kayserispor bu galibiyetle ligde 8 maç sonra kazanarak puanını 19'a yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor, 1-0'lık skorla kazandı.
89. DAKİKADA ALTIN DEĞERİNDE GOL
Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 89. dakikada Talha Sarıarslan kaydetti. Sarı-kırmızılılarda Laszlo Benes, 69. dakikada penaltı vuruşunu direkt auta attı.
LİGDE 8 MAÇ SONRA KAZANDI
Bu sonuçla birlikte ligde 8 maç aradan sonra kazanan Kayserispor, puanını 19'a yükselterek alt sıralardan kurtulmak adına önemli bir 3 puanı hanesine ekledi. Ligin alt sıralarında olan bir başka takım Antalyaspor ise 23 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç hafasında Kayserispor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Antalyaspor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.