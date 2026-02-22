Haberler

Kayseri'de 3 puan 89.dakikada geldi! Küme düşme hattı yangın yerine döndü

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Kayserispor, Süper Lig'de 8 maç aradan sonra kazandı.

  • Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.
  • Kayserispor'un galibiyet golü 89. dakikada Talha Sarıarslan tarafından atıldı.
  • Kayserispor bu galibiyetle ligde 8 maç sonra kazanarak puanını 19'a yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor, 1-0'lık skorla kazandı.

89. DAKİKADA ALTIN DEĞERİNDE GOL

Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 89. dakikada Talha Sarıarslan kaydetti. Sarı-kırmızılılarda Laszlo Benes, 69. dakikada penaltı vuruşunu direkt auta attı.

LİGDE 8 MAÇ SONRA KAZANDI

Bu sonuçla birlikte ligde 8 maç aradan sonra kazanan Kayserispor, puanını 19'a yükselterek alt sıralardan kurtulmak adına önemli bir 3 puanı hanesine ekledi. Ligin alt sıralarında olan bir başka takım Antalyaspor ise 23 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç hafasında Kayserispor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Antalyaspor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com
