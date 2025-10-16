Kayseri'de 3. Kamu Spor Oyunları Voleybol Müsabakaları Tamamlandı

Kayseri'de renkli görüntülere sahne olan 3. Kamu Spor Oyunları Voleybol Erkek kategorisi müsabakaları sona erdi.

Büyük bir katılım ile oynanan voleybol karşılaşmaları sonunda ilk iki sırayı alan takımlar Kayseri'yi bölge finallerinde temsil etme hakkı kazandı. Müsabakalar sonucunda İl Milli Eğitim A takımı birinci, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımı ikinci oldu. Gevher Nesibe Spor Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde, bölge finallerinde Kayseri'yi temsil edecek olan takımlara madalyaları İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Yakup Deliktaş tarafından takdim edildi.

Öte yandan, 3. Kamu Spor Oyunları Ayak Tenisi müsabakaları Kocasinan İlçe Müdürlüğü Argıncık Amatör Spor tesislerinde kıyasıya mücadeleler ile devam ediyor. - KAYSERİ