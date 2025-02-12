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Kayseri'de 2. Kademe Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursu Açılıyor

Kayseri'de 2. Kademe Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursu Açılıyor
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Türkiye Yüzme Federasyonu, Kayseri'de 24-28 Şubat tarihleri arasında 2. kademe yüzme antrenörü yetiştirme kursunun açılacağını duyurdu. Kursa katılmak için belirli şartlar bulunuyor ve kontenjan 50 kişi ile sınırlı.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Kayseri'de 2. Kademe Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursu açılacağı duyuruldu. 50 kişi kontenjana sahip kurs, 24- 28 Şubat tarihlerinde yapılacak.

Kayseri'de açılacak olan kursa E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemi üzerinden 2. kademe yüzme denklik başvurusu SEDB tarafından onaylananlar ile 2. Kademe Temel Eğitim Sınavını başarıyla tamamlayanlar katılabilecek. Kurs kontenjanı 50 kişi ile sınırlı alacak. Başvuruların 18-21 Şubat tarihlerinde yapılacağı kursa, Spor Bilgi Sistemi üzerinden başvurulabilecek.

Kursta çalışmalar 24 Şubat Pazartesi günü saat 11: 30'da Kayseri Olimpik Yüzme Havuzunda başlarken, 28 Şubat'ta yapılacak sınav ile kurs tamamlanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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