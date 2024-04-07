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Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği Yaz Dağcılık Temel Eğitimi Kursu Düzenliyor

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Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği tarafından 29 Nisan-05 Mayıs tarihleri arasında Yaz Dağcılık Temel Eğitimi Kursu düzenlenecek.

Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği tarafından düzenlenecek ve Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Belgeli Yaz Temel Dağcılık Eğitimi Kursu'na 38 kursiyer katılacak. 6 gün sürecek kursta ilk 3 gün saat 17.00'dan sonra teorik dersler sonraki 3 gün ise sabah 09.00'dan - 16.00'ya kadar uygulamalı dersler yapılacak. Kursun son gününde Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından gönderilecek sınav yapıcı eşliğinde sınav yapılacak. Yapılacak sınav sonunda başarılı olan sporcular TDF onaylı yaz dağcılık temel eğitimi tamamlama belgesi alacak. Kursa katılacakların ilk yardım belgesi bulunması zorunluluğu bulunuyor. Kayseri Dağcılık İlTemsilciliği tarafından yapılan duyuruda son kayıt tarihinin 10 Nisan olduğu hatırlatılırken, kursa katılacak adayların isimleri şu şekilde sıralandı;

BerrinÇelik, Sabiye Bozdağ, Muhammed Adil, AyşegülYavuz, Emrah Doğan, FatihYavuz, FurkanKayaaltı, Hasan Tahir Köseoğlu, Kevser Aydıntepe, MesutKöseoğlu, Metehan Demirelli, Ramazan Eroğlu, Seda Yılmaz, Sevda Çatal, Aslan Şahin, Betül Aslan, Ömer Öztemur, Zehra Karakaya, Recep Topalbekiroğlu, Mustafa AlicanTanrıver, Adnan Haldaroğlu, AbdülkadirYavuz, Hümeyra Karaca, Esad Malik, Ömer Faruk Ercan, Furkan Kırbıyık, Emre Akdağ, Sinem Savaş, Hüsna Yaren Ceran, Harun Cebe, Koray Erlik, Fatma Bahçecioğlu, Aslı Demirkol, Gammze Bekler, Zeliha Ayşe Altınkaya, Yusuf Ziya Çatal, Tarık Konak, Güneş Alkan. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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