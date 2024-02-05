Kayseri Atletikspor Play-Off'a yükseldi

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu lideri Kayseri Atletikspor, dün oynadığı maçta 1966 Turanspor'u zorlanmasına rağmen 3-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Kayseri Atletikspor bu galibiyetle adını Play-Off'a yazdırdı.

Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Hakan Çam, Okan Kalmak, Talha Rasim Köse

Kayseri Atletikspor: Yunus Karamanoğulları, Uğur Taşpınar, Abdullah Arpaç, Emre Tunahan Gürbüz, Emre Ataş, Alperen Güler, İsmail Erdi Halis (Yusuf Karamanoğlu dk. 46), Yusuf Tolu, Tuncay Kara, Mehmet Akif Gürkan (Salih Önder dk. 77), Furkan Batar (Buğrahan Çiçek dk. 75 )

1966 Turanspor: Baykal Altay, İlhan Sefa Köroğlu, Enes Bahar, Ali Can Koçer, Kaan Aşık (Tarık Tiryaki dk. 59), Emre Akyüz, Melih Yıldırım (Doğukan Beyhan dk. 59), Muhittin Bahar, Osman Kayapınar, Hüsnücan Turgut, Kadir Güngör

Goller: Mehmet Akif Gürkan (dk. 2), Abdullah Arpaç (dk. 43), Tuncay Kara (dk. 52) (Kayseri Atletikspor), Enes Bahar (dk. 9), Melih Yıldırım (dk. 26) (1966 Turanspor) - KAYSERİ